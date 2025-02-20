バックカントリーでスキーをしていた男性が雪崩に巻き込まれ、けがをしました。20日正午ごろ、北海道・赤井川村のスキー場から1.8kmほど離れたバックカントリーでスキーをしていたアメリカ人とみられる20代の男性が雪崩に巻き込まれました。男性は近くにいた人たちに雪の中から掘り起こされ救助されました。左足にけがをしていて、病院に搬送されています。男性のほかにけがをした人はいません。赤井川村では19日までの2日間で41cm