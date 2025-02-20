立ち位置を間違え、みんなでわちゃわちゃ移動中の様子。STARTO社、木村拓哉、目黒蓮ら所属タレントに対する誹謗中傷で開示請求小出恵介は元“伝説の歌舞伎町キング”で、農家に転身する役どころ。農業スタイルでも「キングです！」とはだけさせるサービス。Dream Amiは、中山から「この可愛さからは想像できない元ヤンの役なんです。声を荒げていますよ」と紹介され、この表情。