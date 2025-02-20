福島県警田村署は20日、男性2人の自殺を助けたとして、福島市永井川の無職、岸波弘樹容疑者（36）を自殺幇助（ほうじょ）容疑で再逮捕し、発表した。容疑をおおむね認めているという。岸波容疑者は女性1人に対する同容疑で1月に逮捕されていた。逮捕容疑は、福島県喜多方市内の空き地のテント内で、昨年6月10〜12日、宮城県の20代男性と埼玉県の男性（19）の2人が練炭を使って自殺するのを手助けしたというもの。暑いなか、テ