新潟地方気象台は20日、向こう1か月の予報を発表しました。期間のはじめは寒気の影響を受けやすいですが、その後は、寒気の影響を受けにくい時期がある見込みです。気温の変動が大きいでしょう。降水量はほぼ平年並の見込みです。＜2/22～2/28＞平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。気温は平年より低い見込みです。＜3/1～3/7＞平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。気温は平年より高い見込