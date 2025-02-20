新潟市教育委員会によりますと、新潟市中央区の小学校で19日、乳アレルギーを有する児童6人が給食で「きなこ揚げ米粉パン」を食べ、3人がアレルギー症状を発症しました。うち２人は帰宅後に救急搬送され入院しています。「きなこ揚げ米粉パン」に含まれる「脱脂粉乳」について学校で作成し保護者に配付している献立表への記載漏れがあり、乳アレルギーをもつ児童の喫食に至ったとしています。入院していた2人は2