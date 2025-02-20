2児の母で歌手の浜崎あゆみ（46）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。息子が作った“バレンタインカード”を披露した。【写真】「カラフル」「発想が可愛すぎる」息子が作った“バレンタインカード”写真には「BE MY VALENTINE！」「MY Love FOR you KeePs GROWiNG！」と印字されたものに、シールや色付けでデコったカードが2枚。投稿では「お兄ちゃんがMy valentineに弟を選んでて可愛すぎて悶絶 スナックをシェア