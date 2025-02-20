3月18日と19日に東京ドームで行われるドジャースとの開幕シリーズで開幕投手を務めることが発表されたカブスの今永昇太投手。自身の憧れであるイチロー氏について語りました。今永投手は、開幕投手を務めることを伝えられ「聞いたときはある程度頭の中にはありましたし、非常に光栄な気持ちです」と話し、「こうやって注目してもらっているというのは過去にMLBに挑戦してきた日本人選手の歴史の上に僕らがこうやって投げ合うことが