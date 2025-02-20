テレビ東京は２０日、東京・六本木の同局で定例社長会見を開いた。石川一郎社長はハラスメントなどに関する調査を実施中で「大きな問題は上がってきていない」と明かした。元タレント・中居正広氏の女性トラブルにフジテレビの局員が関与したという一部報道を受け、テレビ各局は社内調査を実施するなど対応している。テレ東は「人権を侵害する大きな問題ととらえている」（石川社長）とし、２３年１１月に定めた人権方針にのっ