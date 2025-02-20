JR新山口駅北口の広場で20日、重さが約120kgの天井が崩落しているのがみつかりました。この崩落によるけが人はいませんでした。天井の崩落があったのはJR新山口駅北口交通広場にあるバス待合室付近の通路です。山口市によりますと20日午前7時ごろ、天井の崩落をみつけた通行人からJR西日本に通報があり、市が現場を確認し危険個所の立ち入り禁止措置を行いました。崩落によるけが人はなく、周辺の点検ではほかに危険な個所はなかっ