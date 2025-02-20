東日本大震災の津波で長男を亡くした宮城県名取市の丹野祐子さん（５６）と、１９８５年の日航ジャンボ機墜落事故で次男を失った東京都大田区の美谷島邦子さん（７８）が交流を始めて１０年がたつ。「息子たちがつないでくれた縁」。そう口をそろえる２人はこれからも、同じ悲劇が繰り返されぬよう、それぞれの場所で「あの日」の記憶を語り続けていく。（大森遥都）１日、名取市の閖上公民館で開かれた「いのちの大切さ」をテ