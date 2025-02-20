元近鉄・中日・オリックスで投手として活躍した佐野慈紀さんが、自身の公式ブログを更新し、リハビリ中心に移行したことを明かしました。 【写真を見る】【佐野慈紀】転院してリハビリ中心に「再スタート」「ペースを上げてシャバに戻ります」と決意昨年5月に右腕切断手術佐野さんは「転院して今日からリハビリ再スタートです」と知らせ「徐々にペースを上げてシャバに戻ります」と決意を新たにしています。 転院先