４人組バンド「Natural Lag」の花村想太さん、福田智樹さん、アベノブユキさん、Louisさんが「特急スペーシア X ご乗車100万人達成記念 北千住駅下り特急専用ホーム 新発車メロディお披露目式」に登壇しました。【写真を見る】【花村想太】バンドメンバーとの温泉旅行へ前向き「４人で行きますか！」Natural Lag新曲の発車メロディお披露目新発車メロディは、5人組アーティスト「Da-iCE」の花村想太さんがボーカルを務めるバン