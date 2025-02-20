小型車が主力のスズキは、今後6年間で研究開発と設備投資に4兆円を投入し、力を入れるインド市場でのシェアを現在の4割から5割に引き上げるとする中期経営計画を発表しました。スズキ鈴木俊宏 社長「2025年は全てのスズキの社員にとって、鈴木修相談役がいない初めての年を経験します。経営の原則に従い、これからも進化し続けます」スズキはきょう発表した6年間の中期経営計画で、2023年度の実績で▼5.4兆円だった売上高を