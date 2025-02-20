俳優の中山優馬（31）、小出恵介（41）、歌手のDreamAmi（36）らが20日、東京・新宿FACEで、農業系☆RockMusical「いただきます！〜歌舞伎町伝説〜」の初日公演前に取材に応じた。この記事の写真を見る今作は“食育”をテーマに、歌舞伎町の人気ホスト・ジュンこと手島広夢（中山）が、今は農家として働く“伝説の歌舞伎町キング”のもとで、新しい価値観を身に付け、成長する姿を描く。役衣装の派手な柄のスーツ姿で登場した