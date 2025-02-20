感染性胃腸炎が増加 熊本県内の第7週（2月10日～16日）の感染性胃腸炎の報告数は、736件（1定点当たり14.72）で、6週連続で増加しています。また、菊池及び有明地域では警報レベルを超えており注意が必要です。 【表を見る】インフルエンザ・感染性胃腸炎など 保健所別の発生状況 県は丁寧な手洗いや食品の十分な加熱、排泄物の適切処理といった感染対策を呼びかけています。 主な感染症（報告数順） 感染性胃腸炎736