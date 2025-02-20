ジャーナリストの伊藤詩織氏が２０日、自身が監督を務めた映画「ＢｌａｃｋＢｏｘＤｉａｒｉｅｓ」について許諾なしで使用されている映像があるなどの指摘について文書で説明した。同映画は２０１５年に元ＴＢＳ記者から受けた性的暴行被害とどう戦ってきたかを記録したドキュメンタリー映画で、米アカデミー賞の長編ドキュメンタリー部門にノミネートされるなど世界的に話題となっている。この日、伊藤氏は日本外国特派