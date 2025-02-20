土休日もバイク通行が可能に京都市内で交差する名神高速と第二京阪道路に、新たにジャンクションを設置する計画が進行中です。完成すればどれだけ便利になるのでしょうか。また計画はどこまで進んでいるのでしょうか。嵐山高雄パークウェイ（画像：写真AC）。嵐山高雄パークウェイは1965年11月に開業。渡月橋のある嵐山エリアと、周山街道の途中で神護寺・高山寺などを擁する高雄エリアをつなぐ10.7kmの観光道路です。【画像】