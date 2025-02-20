テレビ東京は20日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、元タレントの中居正広氏（52）の女性トラブルを巡る一連の報道を受けて実施した社内調査の結果について報告した。同局は1月22日、中居氏の女性トラブルにフジテレビ幹部社員が関与したとの報道などを巡り、「テレビ東京グループ人権方針」にのっとり、関係者や取引先等との間で不適切な行為があったかどうかなどについて、外部の専門家の協力を得て、社内調査を開