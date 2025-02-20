テレビ東京は20日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、芸能界を引退した元タレント中居正広氏（52）の最後の地上波出演となった「芸能界オールスター草野球2024」の放送について説明した。中居氏は昨年12月30日放送の同局「芸能界オールスター草野球2024」に出演。これが最後の地上波出演となった。中居氏は親友の出川哲朗（60）率いる「テツローズ」のメンバーとして2年連続出場。2時間特番の冒頭画面には「収録12月11