東京証券取引所20日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続落した。外国為替市場で円高ドル安が進み、輸出関連銘柄に売り注文が広がった。終値は前日比486円57銭安の3万8678円04銭。東証株価指数（TOPIX）は32.65ポイント安の2734.60。出来高は約18億7799万株だった。