仮想空間にペン型端末で書いたイラスト（ゼブラ提供）筆記具メーカーのゼブラ（東京）は20日、ペン型端末で仮想空間に絵や文字を書ける技術を開発したと発表。生成人工知能（AI）を活用し、描いたイラストを立体にしたり、動画にしたりできる。教育や娯楽分野での展開を想定。事業化に向け協業企業を募っている。ゼブラは、この技術を外部システム会社と開発した。仮想空間に書く際は米メタなどのゴーグル型端末を着用。ペン型