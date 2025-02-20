横浜市金沢区の5階建てマンションが燃える火事があり、消火活動が続いています。【映像】火災現場の様子20日午後2時半ごろ、金沢区六浦のマンションから「4階部分が炎上中」と通報がありました。警察と消防によりますと、5階建てマンションの4階部分が燃えていて、逃げ遅れた人がいるとの情報もあるということです。現在、消防が消火活動にあたっています。現場は京急本線の金沢八景駅から南西に約600mの住宅街です。（ANN