お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人(33)が19日、自身のインスタグラムを更新し、1年半の筋トレで激変した肉体美を披露した。【写真5枚】「別人のよう」バキバキに鍛え上げたコロチキ西野西野は2023年、筋肉系YouTuberから「筋トレでバキバキの西野さんになりませんか？」と提案されたことを機に、筋トレを始めた。「＃100日後にバキバキになる西野」という企画が始まり、パーソナルトレーナーをつけてSNS上で懸命