(２段落目の名前の表記と１６段落目の脱字を修正しました。)Lucy Papachristou［ロンドン１４日ロイター］ - 昨年８月、顔を隠した中年のロシア人女性がモスクワの赤の広場に入り、カラフルなゴムボールを撒き散らした。ボールには鉛筆で、「政治犯を釈放せよ」「私とあなたの自由のために」「やあ、ナワリヌイだよ」と書かれていた。最後のスローガンは、１年前に北極圏の刑務所で亡くなった反体制政治家アレクセイ・ナワ