ドジャースの佐々木朗希投手が19日（日本時間20日）、米アリゾナ州グレンデールで行われている春季キャンプで、初めて実戦形式の練習「ライブBP」に臨んだ。打者のべ9人に対して27球を投じ、安打性の当たりは1本、2奪三振という内容だった。米複数メディアが伝えている。 ■「メジャーでも間違いなく通用する」 駆け付けた多くのファンのほか、大谷翔平投手や山本由伸投手らチームメート、首脳陣