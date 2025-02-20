ときに、パートナーの行動に疑問を覚えることもあるでしょう。今回は、パートナーが見せる不審な振る舞いへどう対処するかについて紹介します。【違和感を覚える新たなアイテム】普段と違う新しいアイテムが家の中にあったならば、それは何かの兆候かもしれません。浮気の疑いがあるときは、感情を抑え、真実を探る手がかりとして見逃さないようにしましょう。【生活リズムの変化に警戒する】パートナーの生活リズムが急に変わった