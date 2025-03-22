ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのニューヨーク・エリアにある、眺めの良い店内で本格エイジング・ビーフ（熟成肉）などが味わえる「パークサイド・グリル」がリニューアル！本格グリルメニューに加え、極上イタリアンも堪能できるレストランとして店舗を拡張し、バーエリアを新設。お酒とともに贅沢な時間を味わえるメニューを紹介していきます。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「パークサイド・グリル」リニューアル&#