夏の風物詩「サマーソニック 2025」第1弾アーティスト発表として、ヘッドライナーにFALL OUT BOY(フォール・アウト・ボーイ)が来日することがわかった。 フォール・アウト・ボーイは2001年結成、シカゴ出身の4人組。2003年の第1作『Take This to Your Grave』でポップパンク/エモシーンの注目を集め、2005年の『フロム・アンダー・ザ・コーク・ツリー』で