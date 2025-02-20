[ワシントン／北京 １９日 ロイター] - 香港の英字紙サウスチャイナ・モーニングポストは１９日、トランプ米政権が駐中国大使館・領事館の職員のうち最大１０％を減らす方針を固めたと報じた。事情に詳しい関係者の話としている。同紙は前例のない削減規模だとしており、中国本土と香港で働いている米国の外交官と現地職員は早ければ２１日にも通告を受ける可能性がある。同紙によると、対象となるのは首都北京の大使館、広州