強い寒気の影響で、けさは名古屋で最低気温が氷点下2.5℃まで下がるなど、各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。 【画像で見る】いつどこで雪が降る？3連休まで影響か 最新の雪シミュレーション 上空の寒気や、地面の熱が奪われる放射冷却などの影響でけさの最低気温は、名古屋と岐阜で氷点下2.5℃、津で氷点下0.1℃と、広く冬日に。名古屋では今シーズン一番の冷え込みです。また、岐阜県の白川村で