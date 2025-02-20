■Mrs. GREEN APPLEの韓国ライブに感激するENHYPENジェイ 【写真】ENHYPENジェイ、Mrs. GREEN APPLEに囲まれた集合ショット ENHYPEN（エンハイプン）のX（旧Twitter）にて、メンバーのJAY（ジェイ）とMrs. GREEN APPLEの集合ショットが公開された。 Mrs. GREEN APPLEは2月15日、16日に初の韓国単独公演『MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025』を開催。ジェイはこの会場を訪れたようで、メンバー3人の間に並び、にっこり