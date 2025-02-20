監修医師：大坂 貴史（医師） 京都府立医科大学卒業。京都府立医科大学大学院医学研究科修了。現在は綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・糖尿病・代謝内科学講座 客員講師を務める。医学博士。日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医。 肝細胞がんの概要 肝細胞がんはウイルス性肝炎をはじめとする様々な肝疾患を背景に、肝細胞が ”がん化” することにより発症