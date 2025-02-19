日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル、アクションチャンネルの2025年3月のラインナップをご紹介しよう。【関連記事】刑事とシェパード犬のコンビが事件を解決！イタリア版『マルコ＆レックス』前日譚が日本初放送！ ＜レックス特別編＞『アンドレアス＆レックス』（全1話）3月23日（日）12：00独占日本初放送スタート© DOG'S LIFE SRL 2012イタリアとオーストリアの国境付近に位置する南チロルを舞台に制作さ