itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第350弾♡今週は、まろやかベージュの大人可愛いコーデ、ツートーンのこれな感たっぷりコーデ、プチプラアイテムの高見せコーデの3つをピックアップ。どれもシンプルで真似しやすく、参考になるコーデばかり。羽織りとボトムスのバランスも要チェック☆着用アイ