Qualysは2月18日(米国時間)、「Qualys TRU Discovers Two Vulnerabilities in OpenSSH: CVE-2025-26465 & CVE-2025-26466|Qualys Security Blog」において、OpenSSHから2件の脆弱性を発見したと報じた。これら脆弱性を悪用されると、攻撃者に認証前サービス運用妨害(DoS: Denial of Service)やセッションの傍受および改ざんされるリスクがある。Qualys TRU Discovers Two Vulnerabilities in OpenSSH: CVE-2025-26465 & C