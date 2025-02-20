Qualysは2月18日(米国時間)、「Qualys TRU Discovers Two Vulnerabilities in OpenSSH: CVE-2025-26465 & CVE-2025-26466｜Qualys Security Blog」において、OpenSSHから2件の脆弱性を発見したと報じた。これら脆弱性を悪用されると、攻撃者に認証前サービス運用妨害(DoS: Denial of Service)やセッションの傍受および改ざんされるリスクがある。Qualys TRU Discovers Two Vulnerabilities in OpenSSH: CVE-2025-26465 & C
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