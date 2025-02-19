「ナーズ（NARS）」が、新作クッションファンデーション「ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション」の発売を記念したポップアップイベントをイセタン ミラー東急プラザ表参道「オモカド」店で2月25日まで開催している。また、フレンド オブ ナーズ（Friend of NARS）の志尊淳が出演するキャンペーンフィルムを2月21日10時ごろから東急プラザ表参道「オモカド」のエントランスビジョンで初放映する。 【画像を