韓国発のフレグランスブランド「ボーン トゥ スタンド アウト（BORNTOSTANDOUT）」が、ロレアルグループのコーポレートベンチャーキャピタルファンドのBOLD（Business Opportunities for L'Oreal Development）とアメリカで消費材を中心としたベンチャーおよびグロースエクイティファームのTouch Capital社から、シリーズAの資金調達ラウンドAを完了したと発表した。なお、詳しい出資金額は非公開。 【画像をもっと見る】 ボー