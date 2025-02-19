「ナルシソ ロドリゲス（narciso rodriguez）」が、「フォーハー」コレクションから新フレグランス「フォーハー オードパルファム インテンス」（30mL 1万2210円、50mL 1万7930円、100mL 2万3980円）を4月9日に発売する。資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」、資生堂公式オンラインストア、一部取り扱い百貨店、コスメショップで販売する。 【画像をもっと見る】 フォーハー オードパルファム インテンスの香りは、フォーハ