[メキシコ市 １９日 ロイター] -  メキシコ中央銀行は１９日、今年の成長率見通しを従来の１．２％から０．６％と半分に引き下げた。景気後退に突入し、最悪ならマイナス０．２％に落ち込む可能性も視野に入れている。中銀は「今年は、国内外の要素に起因する高い不確実性のため、経済がさらに減速しかねない」と説明。トランプ米政権の移民政策や通商政策などがメキシコの成長率見通しにとって「重大な」試練になるとの