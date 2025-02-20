映画『スター・トレック』や『ワンダーウーマン』シリーズなどのクリス・パインが、「FARGO/ファーゴ」（2014-）ノア・ホーリーが手がける新作犯罪スリラー映画『Nowhere Fast（原題）』で主演を務めることがわかった。米が報じている。 本作は、テキサス州の田舎町を舞台に、誤って上司の甥を殺してしまった男に焦点を当てた犯罪スリラー。脚本・監督は、米FXの傑作ドラ