ジェームズ・クラベルの原作小説を再ドラマ化し、大成功を収めた戦国ドラマ「SHOGUN 将軍」（2024-）。高評価の一因として日本の文化・歴史の忠実な描写が挙げられるが、原作を最初に映像化した「将軍 SHŌGUN」（1980）のジェリー・ロンドン監督は「アメリカ人にとっては理解しがたく、面白くない」と厳しい意見を述べている。 真田広之が主演・プロデューサーを務める「SHOGUN 将軍」は、 “SHOGUN