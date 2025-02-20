代表作『マルコヴィッチの穴』（1999）をはじめ、数々の映画で活躍してきた名優ジョン・マルコヴィッチが『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』で（MCU）に初登場する。 米のインタビューでは、マルコヴィッチが過去にもマーベル映画のオファーを何度か受けていたことを明かした。いわく、「今までやらなかった理由は芸術的な判断とはまったく関係ありません」。ごくシンプルに、出演料の折り