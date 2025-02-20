デアデビルはストリート・レベルのヒーローだ。死者蘇生術を崇拝する忍者集団と戦ったことはあるが、クリーチャーやエイリアンを相手にしたことはまだない。 そんなデアデビル／マット・マードックの物語は、2025年3月5日よりで配信の「デアデビル：ボーン・アゲイン」に続いていく。物語は再びニューヨークを舞台にして地に足着いた世界観を構築する。 一方、（MCU）全