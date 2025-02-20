ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗」の2号店が、2月20日（木）に、埼玉・川越にオープン。それに先駆け、2月19日（水）に報道陣向けのプレス内覧会が行われ、一足先に店舗がお披露目された。【写真】店内にハチワレ＆うさぎのフォトスポットも発見！■レトロで和モダンな店内がかわいい！今回オープンする「ちいかわもぐもぐ本舗」は、オリジナル