【豪州】 雇用統計（1月）09:30 予想1.9万人前回5.63万人（雇用者数) 予想4.1%前回4.0%（失業率) 予想N/A前回-2.37万人（正規雇用者数) 予想N/A前回8.0万人（非常勤雇用雇用者数・前月比) 【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（2月）10:00 予想3.1%前回3.1%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート1年）) 予想3.6%前回3.6%（