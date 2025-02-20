仙台市八木山動物公園（太白区）で昨年１２月４日に死んだライオンの「なお」（雌、６歳）＝写真、八木山動物公園提供＝について、同園はネココロナウイルスによる「猫伝染性腹膜炎（ＦＩＰ）」が死因だったと発表した。専門家によると、ＦＩＰでライオンが死ぬのが確認されるのは珍しいという。同園は死骸を岩手大に送り、病理組織検査を実施。脳に炎症が確認されたほか、髄膜からネココロナウイルスの抗体が検出された。Ｆ