＜02月19日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (2107) 東洋糖 東証スタンダード [ 2,068.0 | +0.04% ] (3458) ＣＲＥ 東証プライム [ 1,697.0 | +0.05% ] (3843) フリービット 東証プライム [ 1,572.0 | -0.38% ] (4435) カオナビ 東証グロース [ 4,355.0