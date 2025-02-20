■ 昨年来安値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ] (141A) トライアル 東証グロース [ 1,837.0 | -101.0 | 1,809.0 ] (180A) ＧＸ超長米債 東証ETF [ 290.1 | -2.5 | 290.0 ] (182A) Ｍ米債長ヘ無 東証ETF [ 493.2 | -3.5 | 493.2 ] (1870) 矢作建 東証プライム