「BCNランキング」2025年2月10日〜16日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 15（アップル）2位iPhone 16（アップル）3位iPhone 14（アップル）4位arrows We2（FCNT）5位Pixel 8a（Google）6位AQUOS wish4（シャープ）7位iPhone 16 Pro（アップル）8位AQUOS sense9（シャープ）9位Redmi 12 5G（Xiaomi）10位Galaxy S25（SAMSUNG）＊