箱根２区で快走した立教大・馬場は２月の丸亀ハーフでも日本人学生歴代３位の好記録photo by Wada Satoshi今年の第101回箱根駅伝２区で7人抜きを果たし、立教大の往路８位に大きく貢献した馬場賢人が真のエースとなるべく、その後も成長を続けている。２月の香川丸亀国際ハーフマラソン（兼日本学生ハーフマラソン）では日本人学生歴代３位の1時間00分26で快走。４月から迎える学生最後のシーズンでは、日本代表として臨む夏のワ